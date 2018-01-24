Москвичам предложили 11 новых мест для селфи с Ломоносовым

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Ко Дню студента в Москве появились 11 3D-копий одного из основателей МГУ – Михаила Ломоносова. Повстречать знаменитого ученого можно в парках, скверах и на улицах в центре Москвы 24 и 25 января, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сделать селфи с Ломоносовым можно с помощью городского приложения Histars на Тверском и Цветном бульварах, в Парке Горького, "Сокольниках", на ВДНХ и в "Зарядье". До этого встретить 3D-копию ученого можно было только на Воробьевых горах возле главного здания МГУ.

Цифрового Ломоносова можно "поймать" с помощью камеры смартфона. Фигуру можно поворачивать на 360 градусов, приближать и удалять, а также фотографироваться с ней.

После 25 января сделать селфи с Ломоносовым можно будет только на Воробьевых горах, как и раньше. Также виртуальный двойник ученого обитает в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.

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