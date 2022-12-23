Москва онлайн покажет китайское шествие в честь Дня зимнего солнцестояния

Фото: предоставлено организаторами

24 декабря зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть торжественное шествие по территории ВДНХ в честь китайского Дня зимнего солнцестояния. Вы увидите танцоров, барабанщиков, драконов и китайского льва.

День зимнего солнцестояния в Китае – один из самых значимых праздников, в честь которого проводятся массовые гулянья и семейные встречи. Его часто называют китайским днем благодарения. Китайцы верят, что правильное празднование привлекает к людям положительную энергию.

Смотрите прямую трансляцию 24 декабря в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!