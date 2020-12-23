Театр "Уголок дедушки Дурова" проверили на соблюдение мер профилактики COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Специалисты объединения административно-технических инспекций Москвы проверили театр "Уголок дедушки Дурова" на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. Об этом сообщил главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов.

"Специалисты не нашли в театре на улице Дурова нарушений перчаточно-масочного режима и социальной дистанции", – отметил он.

Уточняется, что учреждение не будет привлечено к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что ГУМ на Красной площади могут оштрафовать за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. Выяснилось, что ТЦ не принял меры по соблюдению посетителями требований по использованию масок и перчаток, а также требований социального дистанцирования.