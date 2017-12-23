Бесплатный чай раздают пассажирам возле станций "Сокол" и "Речной вокзал" зеленой ветки Московского метрополитена в связи с закрытием 23 и 24 декабря станций "Войковская", "Водный стадион" и "Речной вокзал".

"Горячий чай раздают в машинах, которые стоят возле станций “Сокол” и “Речной вокзал”. Здесь же горожане могут пересесть на бесплатные автобусы", – рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, передает портал мэра и правительства Москвы.

Для удобства пассажиров по данным маршрутам пустили бесплатные автобусы, которые ходят с минимальными интервалами по выделенным полосам.

О закрытии станций объявляют на эскалаторах каждые 15 минут, а также на всех станциях Замоскворецкой линии, станциях внутри и на Кольцевой линии метро. Кроме того, на Московском центральном кольце разместили более 150 плакатов, предупреждающих пассажиров о закрытии этого участка.

Ранее сообщалось, что пассажирами компенсационных автобусов между станциями метро "Сокол" и "Речной вокзал" за утро стали 40 тысяч человек.

Маршрут КМ работает штатно, интенсивность движения городского транспорта в районе закрытых станций метро – 200 автобусов в час, то есть интервал составляет полминуты и меньше. Автобусы останавливаются у станций метро "Войковская" и "Водный стадион", работают они с 5:25 до 2:05.

Станции "Войковская", "Водный стадион", "Речной вокзал" закрыты 23 и 24 декабря из-за подключения новой станции "Ховрино" к зеленой ветке. Недоступный сейчас участок начнет работу в обычном режиме 25 декабря в 5:30.

Станция "Ховрино" Замоскворецкой линии метро расположена на месте примыкания Зеленоградской улицы к улице Дыбенко. Благодаря новой станции "зеленая" ветка продлится на 2,9 километра.

Оба вестибюля выведут на улицу Дыбенко. "Ховрино" – станция неглубокого заложения, Эскалаторов там нет, поэтому пассажиры будут спускаться к платформе по ступенькам.

Ожидается, что пассажиропоток станции достигнет 150 тысяч человек в сутки. Пользоваться ею будут жители Ховрино, Западного Дегунино и Левобережного района, а также пассажиры электричек Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.