16:35События
Москва 24: специалисты расскажут, каким станет здание Центрального телеграфа
Фото: портал мэра и правительства Москвы
24 ноября в ЦСИ "Винзавод" девелоперская компания VOS'HOD расскажет о проекте реставрации и приспособлении для современного использования здания Центрального телеграфа в Москве.
О функциональном назначении возрожденного Центрального телеграфа будут рассказывать:
- руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов;
- заместитель начальника управления архитектурного совета Москомархитектуры Сергей Глубокин;
- директор по девелопменту компании VOS'HOD;
- заместитель генерального директора по иностранным проектам и объектам наследия, проектное бюро APEX Анастасия Надеева;
- генеральный директор архитектурно-реставрационной мастерской "ФАРОСЪ" Борис Савин.
Смотрите прямую трансляцию 24 ноября в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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