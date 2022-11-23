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16:35

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Москва 24: специалисты расскажут, каким станет здание Центрального телеграфа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

24 ноября в ЦСИ "Винзавод" девелоперская компания VOS'HOD расскажет о проекте реставрации и приспособлении для современного использования здания Центрального телеграфа в Москве.

О функциональном назначении возрожденного Центрального телеграфа будут рассказывать:

  • руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов;
  • заместитель начальника управления архитектурного совета Москомархитектуры Сергей Глубокин;
  • директор по девелопменту компании VOS'HOD;
  • заместитель генерального директора по иностранным проектам и объектам наследия, проектное бюро APEX Анастасия Надеева;
  • генеральный директор архитектурно-реставрационной мастерской "ФАРОСЪ" Борис Савин.

Смотрите прямую трансляцию 24 ноября в 16:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городпресс-конференция

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