Участки железной дороги от Москвы до Болшево и Мытищ реконструируют в этом году

Участки железной дороги от Москвы до Мытищ и Болшево на Ярославском направлении реконструируют до конца этого года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Там построят 24 километра новых главных путей и приведут в порядок три платформы, передает "Интерфакс". Также благоустраиваются территории, прилегающие к станциям и платформам, добавил Хуснуллин.

На этой неделе был одобрен проект планировки линейного объекта улично-дорожной сети между улицей Добролюбова и Складочной улицей.

Речь идет в том числе о трех новых искусственных сооружениях: тоннеле под Алексеевской веткой МЖД, соединяющем улицы Двинцев и Складочную; тоннеле под Октябрьской железной дорогой, соединяющем проезд Добролюбова с Шереметьевской улицей; проколе под Рижским направлением МЖД, соединяющем улицы Добролюбова и Складочную. Для пешеходов построят два внеуличных перехода.

Путепровод появится и на юго-востоке города. Его построят над железнодорожными путями МЦК в составе Юго-Восточной хорды до конца 2019 года.

Сооружение свяжет шоссе Энтузиастов и Рязанский проспект. Длина четырехполосной эстакады составит 132 метра.