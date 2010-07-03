В Бутырском районе построят железнодорожные путепроводы

20:20
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Одобрен проект планировки линейного объекта улично-дорожной сети между улицей Добролюбова и Складочной улицей. Такое решение было принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.
Сейчас доступ к городской территории между Савеловским и Рижским направлениями железной дороги, а также Алексеевской соединительной веткой ограничен. Въезд-выезд автотранспорта доступен по двум негабаритным путепроводам под железной дорогой и по одному регулируемому переезду. Общественного транспорта нет.
Проект планировки предусматривает улучшение транспортной ситуации за счет строительства новых и реконструкции существующих дорог общей длиной 9,6 километра. Речь идет в том числе о трех новых искусственных сооружениях: тоннеле под Алексеевской веткой МЖД, соединяющем улицы Двинцев и Складочную; тоннеле под Октябрьской железной дорогой, соединяющем проезд Добролюбова с Шереметьевской улицей; проколе под Рижским направлением МЖД, соединяющем улицы Добролюбова и Складочную.
Для пешеходов построят два внеуличных перехода – через Алексеевскую ветку МЖД в створе улицы Двинцев и на пересечении Огородного проезда с Проектируемыми проездами № 1051 и 5428. Для велосипедистов обустроят велодорожки вдоль проектируемых проездов № 5427, 767, 1922, улиц Новодмитровской и Добролюбова.
В результате улучшится транспортная доступность нескольких предприятий, в том числе технопарка "Горизонт", бизнес-парка Станколит, ФГУП издательство "Известия" и других. Проект снизит транспортную нагрузку на Шереметьевскую и Бутырскую улицы, а также на участок ТТК между ними и разгрузит улицу Руставели.
Путепровод появится и на юго-востоке города. Его построят над железнодорожными путями МЦК в составе Юго-Восточной хорды до конца 2019 года.
Путепровод свяжет шоссе Энтузиастов и Рязанский проспект. Длина четырехполосной эстакады составит 132 метра.
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