Еще 12 спортивных объектов в Москве получат льготу по налогу на имущество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Еще 12 организаций включили в столичный реестр объектов спорта. Об этом сообщила руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Подобная мера позволит спортивным объектам получить льготу на имущество. Решение было принято на заседании президиума правительства Москвы.

"Льгота позволяет собственникам крупных спортивных объектов, включенных в столичный реестр объектов спорта, снизить налог на имущество в 10 раз. К ранее включенным в реестр восьми объектам теперь добавлены еще 12", – цитируют Багрееву на портале мэра и правительства Москвы.

Среди объектов есть ледовые дворцы, центр биатлона, Международный центр самбо и бокса и другие. Их собственники смогут сэкономить на налоге на имущество за 2022 год 158 миллионов рублей.

Подать заявку на включение в реестр могут владельцы спортивных объектов, площадь которых составляет более восьми тысяч квадратных метров. Помимо этого, организации должны входить во Всероссийский реестр объектов спорта.

Заявки принимает департамент экономической политики и развития города Москвы. Форма обращения доступна по ссылке.

Ранее стало известно, что Москва до конца текущего года передаст в аренду частным компаниям больше десяти спорткомплексов в рамках программы повышения эффективности управления спортивными объектами города. Два объекта уже передали частному оператору. Это спорткомплекс с теннисным кортом в районе Ясенево и спортивный зал в Академическом районе.

