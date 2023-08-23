Пешеходный переход в футуристическом стиле построят в Хорошёво-Мнёвниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Надземный пешеходный переход в футуристическом стиле построят в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Он появится на улице Нижние Мневники около дома 42, корпуса 2, уточнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его мнению, переход можно отнести к арт-объектам из-за пролетов, которые напоминают аэродинамическую трубу ярко-красного цвета, и фигурных блоков, придающих всей конструкции футуристический облик.

Отмечается, что переход сделают в виде прозрачной трубы на опорах. В красный цвет покрасят кольца секций трубы и ее торцы. Цвет остальных элементов – серый.

Для отделки опор будут использовать алюминиевые панели, уточнил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Ограждения сделают из нержавеющей стали, остекление трубы и лестничных сходов выполнят из поликарбоната дымчато-серого цвета. Пол выложат термообработанным гранитом.

"Даже чисто утилитарные объекты вроде трансформаторных будок, паркингов, переходов могут выглядеть интересно и своим обликом дополнять городскую среду. Тем более в районах, которые активно развиваются", – подчеркнул специалист.

Он также заявил, что переход в Хорошёво-Мнёвниках планируется сделать авангардным, с опорами, повторяющими такие простые геометрические фигуры, как квадрат, треугольник и прямоугольник, а сама труба будет "словно врезана в них" и иметь выступающие части.

На портале напомнили, что в Москве развивают дорожную инфраструктуру, в том числе для пешеходов. Так, в 2011–2022 годах работники создали 291 внеуличный пешеходный переход, а в 2023–2025 годах они сделают еще около 50 таких объектов.

Ранее сообщалось, что 11 транспортных объектов возведут на севере Москвы до 2026 года. Три из них уже строятся, восемь проектируются.

До этого отмечалось, что специалисты практически достроили подземный пешеходный переход на Лермонтовском проспекте. Его хотят открыть в конце августа.

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