Москвичей пригласили на образовательный интенсив "ОФ.ФЕР" о построении карьеры

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

"Молодежь Москвы" в рамках проекта "ВРаботе" запускает новую бесплатную образовательную программу "ОФ.ФЕР", посвященную построению успешной карьеры. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что программа рассчитана на горожан в возрасте от 18 до 35 лет. Ее участниками смогут стать 300 человек, которые под руководством опытных рекрутеров научатся составлять резюме и искать подходящих работодателей.

"Интенсив направлен на помощь молодежи не только в поиске работы, но и в аспектах самоопределения, подготовки ко всем этапам отбора в компанию и понимания всех возможностей, которые есть на рынке труда", – рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Подать заявку на участие в проекте можно на его официальной странице в соцсети "ВКонтакте". К заявке необходимо приложить видеоролик продолжительностью 1,5 минуты с рассказом о себе, желаемом месте работы и мотивации попасть в проект. После этого потребуется пройти онлайн-собеседование.

"ОФ.ФЕР" будет представлять из себя трехдневный образовательный интенсив, в ходе которого участникам расскажут о всех аспектах поиска новой работы, а также дадут ценные советы. На последнем этапе участникам предстоит пройти собеседования в компаниях, сотрудничающих с проектом "ВРаботе", которых насчитывается больше 250.

"ОФ.ФЕР" научит не бояться карьерных амбиций, на всем пути будет поддержка опытных экспертов. Они помогут построить уникальный карьерный маршрут", – отметила руководитель проекта "ВРаботе" Маргарита Евсюкова.

Ранее стало известно, что уровень безработицы в столице сократился до 0,33%. Этот показатель стал самым низким за последнее десятилетие. Таким образом, Москва входит в тройку лидеров среди российских регионов с самой низкой безработицей.



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