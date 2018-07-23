Собянин продолжает встречи с избирателями в качестве кандидата в мэры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кандидат в мэры столицы Сергей Собянин встретился с сотрудниками Московского эндокринного завода в рамках предвыборной агитации.

В ходе встречи он отметил востребованнность продукции завода благодаря ее высокому качеству. "В целом лекарственно-фармацевтическая отрасль в Москве развивается. За последние годы на 40% вырос объем продукции", – подчеркнул Собянин, добавив, что лекарственные препараты лучше производить в своей стране, чем покупать за рубежом. По словам кандидата на пост мэра, уже сейчас в столице около 70% препаратов – отечественного производства.

По словам Собянина, продолжительность жизни москвичей с каждым годом увеличивается примерно на полгода и в настоящее время достигает 78 лет, причем этому в немалой степени способствует развитие фармацевтической промышленности. "Если такая динамика будет сохраняться, то за четыре года мы достигнем продолжительности жизни в 80 лет", – отметил кандидат в мэры.

Он добавил, что в столичных поликлиниках планируют запустить программу по патронажной помощи тяжело больным людям.

Собянин также рассказал коллективу завода о развитии транспорта в Москве и о скором открытии железнодорожной платформы Новохохловская, которая расположена недалеко от предприятия. Появление новой станции позволит сотрудникам завода комфортнее добираться до работы.

Помимо этого, кандидат в мэры столицы сообщил, что возраст приема детей в детские сады планируют снизить до 2,5 лет, чтобы их мамы могли устроиться на работу и вести активный образ жизни. По словам Собянина, пойти в новые детские сады, которые ежегодно строятся в городе, смогут десятки тысяч детей. "Буквально за несколько лет мы вырастили количество детей, которые входят в детские сады, до 420 тысяч", – напомнил Собянин. "Это позволило решить проблемы, мы сняли очередь для детей от трех лет", – пояснил он.

В рамках избирательной кампании встречи Сергея Собянина с коллективами московских предприятий будут проходить регулярно. Первую из них провели на столичной фабрике по изготовлению мороженого.