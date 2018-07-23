За пять лет в Химках создано более 12 тысяч рабочих мест

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Более 12 тысяч рабочих мест появилось в городском округе Химки за пять лет, передает Агентство "Москва".

По информации администрации округа, в последние годы на территории Химок появилось более 1,5 тысячи промышленных предприятий. Это дало возможность трудоустроить 12 тысяч человек.

Открытие технологических и индустриальных парков способствовало существенному притоку инвестиций. На территории комплексов разместились десятки современных компаний.

На данный момент городской округ лидирует в рейтинге по привлечению инвесторов среди муниципалитетов Подмосковья, подчеркнули в администрации.

Заместитель главы администрации Химок Елена Дегтева сообщила, что за последние пять лет увеличилась и средняя заработная плата. На территории округа реализуется целый ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.

Администрация активна в вопросе взаимодействия с предпринимателями. Реализуются программы по предоставлению субсидий на развитие компаний. Работает Единый центр поддержки предпринимательства, в котором бизнес-единицы могут получить комплексные услуги.