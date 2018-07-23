За пять лет в Химках создано более 12 тысяч рабочих мест

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Более 12 тысяч рабочих мест появилось в городском округе Химки за пять лет, передает Агентство "Москва".
По информации администрации округа, в последние годы на территории Химок появилось более 1,5 тысячи промышленных предприятий. Это дало возможность трудоустроить 12 тысяч человек.
Открытие технологических и индустриальных парков способствовало существенному притоку инвестиций. На территории комплексов разместились десятки современных компаний.
На данный момент городской округ лидирует в рейтинге по привлечению инвесторов среди муниципалитетов Подмосковья, подчеркнули в администрации.
Заместитель главы администрации Химок Елена Дегтева сообщила, что за последние пять лет увеличилась и средняя заработная плата. На территории округа реализуется целый ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса.
Администрация активна в вопросе взаимодействия с предпринимателями. Реализуются программы по предоставлению субсидий на развитие компаний. Работает Единый центр поддержки предпринимательства, в котором бизнес-единицы могут получить комплексные услуги.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: