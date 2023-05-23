Часы на фасаде театра кукол имени Образцова будут отреставрированы впервые за 53 года

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Часы, располагавшиеся на фасаде здания театра кукол имени Образцова в течение 53 лет, отправили на реставрацию. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на пресс-службу театра.

"Да, мы будем реставрировать часы. Но самое главное, как мне кажется – их стук, их ход, их бой не остановлены. Часы будут биться в наших сердцах: в сердцах режиссеров, актеров, монтировщиков, всех, кто делает наш театр сегодня", – рассказал главный режиссер театра Борис Константинов.

Директор театра Елена Булыкова выразила надежду на то, что часы снова появятся на фасаде здания в феврале 2024 года. При этом точные сроки проведения ремонтных работ неизвестны.

Ранее руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщал, что часть городской усадьбы Шубиных на Малой Дмитровке в Москве будет отреставрирована.

На сегодняшний день часть усадьбы находится в частной собственности. После реставрации инвестор сможет разместить там офисы, медицинский центр, образовательные или культурно-просветительские учреждения, отметил он.

