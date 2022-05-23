Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную развитию проекта "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

24 мая в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "8 лет проекту "Активный гражданин": итоги и перспективы развития электронных проектов мэра Москвы".

В ходе пресс-конференции будут затронуты вопросы дальнейшего развития проекта и внедрения дополнительных сервисов, помогающих горожанам взаимодействовать с органами власти.

Перед журналистами выступит руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

Смотрите прямую трансляцию 24 мая в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.