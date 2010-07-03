В районе Красной площади перекроют движение транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В связи с проведением Дня славянской письменности и культуры движение транспорта перекроют в районе Красной площади 24 мая. Об этом сообщил информационный центр транспортного комплекса.

"Полное перекрытие в связи с проведением Дня славянской письменности и культуры будет действовать 24 мая с 8:00 до 15:00 на участке улицы Ильинка от Красной площади до Старой площади", – сказано в сообщении.

Также движение перекроют на участке Красной площади от Ильинки до Варварки.

