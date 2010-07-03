"Самоварфест" пройдет на ВДНХ в июне

Фото: samovarfest.ru

Ежегодный фестиваль гостеприимства "Самоварфест" пройдет 12 июня на ВДНХ. Гостям фестиваля предложат приобрести продукцию из разных регионов России, попробовать национальную кухню, узнать о народных ремеслах, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Сбор гостей запланирован на площади Промышленности, перед павильоном № 32 "Космос".

На фестивале пройдут концерты национальных коллективов со всей страны и популярных артистов. Также запланировано традиционное русское чаепитие с самоваром.

Завершит мероприятие, приуроченное ко Дню России, хоровод дружбы, присоединиться к которому смогут все желающие.

В прошлом году в День России в столице прошли десятки мероприятий: мастер-классы, спортивные турниры и шоу. Завершились мероприятия большим концертом на Красной площади.

Выступили звезды российской эстрады. Зрителями стали тысячи жителей как Москвы, так и других регионов. Закончился праздник грандиозным салютом.