Голосовой помощник подскажет сроки отключения горячей воды в столице

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График отключения и включения горячей воды в столице можно будет круглосуточно узнать с помощью голосового помощника. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Получить справочную информацию можно по телефону единой справочной правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Для соединения с голосовым помощником нужно выбрать первый пункт меню. Чтобы узнать сроки отключения и включения воды нужно будет назвать адрес дома или код плательщика.

Узнать сроки профилактических работ в доме также можно по телефону единой диспетчерской службы столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства по номеру: +7 (495) 539-53-53. Далее нужно выбрать второй пункт в меню и сообщить точный адрес дома.

Еще один способ уточнить сроки отключения воды – единая сервисная служба по приему показаний индивидуальных приборов учета. Телефон службы: +7 (495) 539-25-25. Голосовому помощнику также нужно продиктовать код плательщика, указанный в правом верхнем углу единого платежного документа, и назвать номер квартиры.

Также сроки отключения воды указаны на портале mos.ru в разделе "Инструкции". Там необходимо выбрать раздел "Дом и двор", а затем "График отключения горячей воды в Москве".