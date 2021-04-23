Более 300 единиц техники парадного расчета переместят в Москву в ночь на 24 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 30 экипажей военной автоинспекции будут обеспечивать безопасность перемещения более 300 единиц военной техники парадного расчета из Алабина в Нижние Мнёвники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"С 23 на 24 апреля более 30 экипажей сопровождения военной автомобильной инспекции обеспечат безопасность дорожного движения при передислокации механизированной колонны парадного расчета из подмосковного Алабина во временный технический парк в Нижних Мнёвниках в Северо-Западном округе Москвы", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в столицу переместят свыше 300 единиц гусеничной, колесной военной и вспомогательной техники, которая перевозит необходимое материально-техническое имущество. Кроме того, работу по обеспечению безопасности дорожного движения проведут с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

Ранее сообщалось, что движение на некоторых улицах столицы будет перекрыто 23–24 апреля и 9 мая в связи с прибытием и убытием военной техники для подготовки и проведения парада Победы.