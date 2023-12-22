Четырехэтажная баскетбольная корзина украсит фасад Центра сборных команд в ТиНАО

Фото: stroi.mos.ru

Угол над главным входом Центра сборных команд Российской федерации баскетбола (РФБ) в ТиНАО оформят в виде баскетбольной корзины. Об этом сообщила пресс-служба Стройкомплекса Москвы, ссылаясь на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Отмечается, что объект разместят по адресу поселение Кокошкино, квартал 39, земельный участок 1. По словам Бочкарева, баскетбольный комплекс международного уровня, в котором будут проводиться тренировки и соревнования, планируется достроить в 2025 году. Основной элемент здания – центральный фасад главного входа, который оформят в виде расширяющейся кверху полукруглой баскетбольной корзины. Общая площадь спортобъекта составит порядка 8,8 тысячи квадратных метров, добавил он.

Заммэра уточнил, что в здании будет четыре этажа, на которых разместят универсальный спортзал на три баскетбольные площадки. Одна из них будет обособлена, на ней установят стационарные трибуны на 318 мест. Также внутри комплекса предусмотрены раздевалки, медпункт, тренажерный зал, массажные кабинеты, криосауны и обеденный зал. На -1-м этаже сделают инженерные и технические помещения, а также СПА-зону и пищевой блок, рассказал Бочкарев.

Кроме того, по словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, Москомархитектура уже выдала свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения спортобъекта. Он также заявил, что цветовая гамма комплекса подразумевает оттенки, которые ассоциируются с этим видом спорта. Фасады будут напоминать цвет баскетбольного мяча, а длинные вертикальные плиты, имитирующие деревянные доски, будут отсылкой к спортивному паркету, которым укладывают пол площадок, подчеркнул он.

Помимо этого, с основным цветом будут контрастировать белые и черные фрагменты, которые обычно используются для разметки на площадках, заключил Кузнецов, отметив, что большая площадь остекления придаст комплексу легкости и обеспечит равномерное естественное освещение.

Ранее Бочкарев сообщал, что теннисный центр около стадиона "Спартак" сможет принимать соревнования мирового уровня. Он указал, что покрытие теннисных кортов было аттестовано Международной федерацией тенниса (ITF), что позволяет в этом месте проводить любые турниры.

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