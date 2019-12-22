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Город

16:20

У строящейся станции метро "Улица Новаторов" начали высаживать деревья

город благоустройство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Обручевском районе столицы у строящейся станции метро "Улица Новаторов" началась высадка деревьев. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что высадка производится в рамках первого этапа работ по компенсационному озеленению, которые связаны со строительством Коммунарской линии метрополитена.

Так, на Ленинском проспекте рядом с домом 101 появится 15 лип.

"На следующей неделе еще 45 таких же деревьев посадим в Академическом районе на пересечении улиц Новочеремушкинской и Дмитрия Ульянова. В целом по итогам компенсационного озеленения, которое продолжится весной 2020 года, жители округа получат вдвое больше деревьев – порядка одной тысячи", – говорится в сообщении.

Уточняется, что все деревья обладают устойчивостью к дыму и газу, а также адаптированы к экологическим условиям мегаполиса.

Ранее сообщалось, что Филевский Парк станет для жителей районом будущего. Помимо работ, связанных с реконструкцией и строительством станций метро, там обустроят современную пешеходную зону.

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