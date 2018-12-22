Почти 80 крыш очистили от снега в Хамовниках

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Сотрудники ГБУ "Жилищник" очистили от снега 78 крыш в столичном районе Хамовники. Об этом сообщает пресс-служба Центрального административного округа города.

Отмечается, что коммунальные работы проводились 20 декабря после того, как в Москве прошел снегопад.

Директор "Жилищника" Сергей Гончаров уточнил, что для проведения работ были задействованы 83 человека. Из специалистов сформировали 27 бригад.

22 декабря на уборку снега в столице вышли восемь тысяч единиц техники. По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, с начала месяца городские службы очищают столицу в соответствии с планами.