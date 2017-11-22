Ландшафтная подсветка будет установлена на территории "Лужников" к ЧМ – 2018

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Ландшафтная подсветка появится на территории олимпийского комплекса "Лужники" весной 2018 года. Чтобы выделить территорию стадиона в вечернее время там установят 750 светодиодных фонарей. Они появятся на Лужнецкой набережной, аллее Славы, на Центральной аллее и Фестивальной площади. Светильники разместят вдоль пешеходных дорожек, архитектурной подсветкой также украсят памятники и высаженные в этом году деревья и кустарники.

"Работы по устройству архитектурно-художественной подсветки на территории олимпийского комплекса "Лужники" уже идут. Окончательно новое световое оформление будет готово весной 2018 года, – цитирует пресс-службу спортивного комплекса портал мэра и правительства Москвы. – Запустить подсветку планируется к чемпионату мира по футболу ФИФА – 2018".

Работать подсветка будет круглый год, основными в ней будут теплые цвета. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года на территории олимпийского комплекса включат праздничную иллюминацию фиолетового, зеленого, синего и красного цветов.

Среди скульптур и памятников в вечернее время будут выделяться монументы в честь легендарных советских спортсменов – футболиста Льва Яшина, хоккеиста Валерия Харламова и основателя футбольного клуба "Спартак" Николая Старостина. Кроме того подсветят бронзового олимпийского медвежонка, памятник Вадимиру Ленину, скульптуры "Земля" и "Вода". В самых оживленных частях "Лужников" светильники появятся у деревьев и кустарников, а также вдоль прогулочных дорожек Фестивальной площади и на Лужнецкой набережной.

Сама арена будет подсвечиваться в трех режимах. Самые яркие огни загорятся во время чемпионата мира по футболу 2018 года. В дни проведения региональных этапов включают менее интенсивный свет. Обычное освещение фасада уже работает по ночам.

Реконструкция "Лужников" завершилась в 2017 году. Обновленный стадион вмещает 81 тысячу зрителей, что на три тысячи человек больше, чем было прежде. Его площадь с учетом трибун составляет 221 тысячу квадратных метров.

Увеличилось с 13 до 16 количество входов на Большую спортивную арену. Благодаря этому болельщики могут покинуть стадион в течение 15 минут после окончания матча. Территорию комплекса также оборудовали специальной навигационной системой, чтобы гостям было проще сориентироваться.