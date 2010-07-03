Арт-пространство оборудуют на чердаке дома на Страстном бульваре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Арт-пространство создадут на чердаке дома 1930-х годов постройки на Страстном бульваре. Помещение было продано на аукционе, говорится на портале мэра и правительства столицы.
"Хотя нежилые помещения напрямую у Москвы чаще всего приобретают под размещение ретейл-объектов, разнообразие городских предложений позволяет воплотить в жизнь и более креативные идеи", – рассказал глава департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Победитель торгов оказался готов заплатить за помещение площадью 27 квадратных метров семь миллионов рублей.
"Совместно с известными архитекторами мы будем заниматься разработкой концепции, основными принципами которой являются комфорт, эргономика, мультифункциональность, экологичность", – отметил новый собственник помещения.
Ранее сообщалось, что на городской аукцион по аренде выставили 690 квадратных метров в Гостином дворе. Помещения сдаются под создание арт-галереи. Победитель аукциона сможет занять четыре этажа, а также антресоль здания, построенного еще в XVIII веке. Стартовая цена годовой аренды составляет 12 миллионов 820 тысяч рублей. Договор заключается сроком на пять лет.
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