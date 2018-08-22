Павильон "Мясная промышленность" на ВДНХ отреставрируют

22 августа, 07:47
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Павильон № 51 "Мясная промышленность" на ВДНХ начали готовить к реставрации. Разрешение на проведение научных и изыскательских работ выдало Мосгорнаследие, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Возведенный в первой половине 1950-х годов павильон сначала назывался "Главмясо". Двухэтажное здание в стиле сталинского ампира объединило в своей архитектуре элементы барокко, ампира начала XIX века и позднего классицизма, пояснили специалисты.
Портик на главном фасаде венчает монументальная скульптурная композиция Конгисера "Боец с быком", а верхняя часть каждой колонны украшена рельефами в виде бычьих торсов.
Как напомнил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, павильон № 51 входит в перечень памятником архитектуры федерального значения и охраняется государством. По его словам, перед реставрацией специалистам предстоит тщательно изучить инженерно-техническое состояние павильона, чтобы уточнить объем необходимых работ. "Планируется, что павильон будет использоваться в дальнейшем исключительно в экспозиционных целях", − отметил Емельянов.
Глава ведомства добавил, что пока неизвестно, будет ли назначение здания и в дальнейшем связано с мясной промышленностью, но заверил, что "уникальная архитектура, декор и интерьеры в ближайшее время будут отреставрированы".
В советские годы на первом этаже павильона "Мясная промышленность" продавались колбасы и другие мясные деликатесы. А этажом выше находилась закусочная с обширным мясным меню. В дегустационном зале посетители выставки могли заказать пирожки, сосиски, пельмени и котлеты, причем их готовили в специальных автоматах прямо на месте.
В рамках послевоенного восстановления Всесоюзной сельскохозяйственной выставки "Главмясо" перенесли на новое место. В 1990-е годы в павильоне открыли различные магазины и офисы, но с начала 2000-х они не функционировали, что и помогло сохранить значительную часть художественного убранства здания.
Ранее сообщалось, что фасаду павильона "Земледелие" на ВДНХ вернули исторический облик. Реставраторы восстановили витраж "Переяславская рада", шпиль и венчающую его звезду, а также стелы, керамические капители, элементы арки входа.
Масштабная реконструкция на ВДНХ
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