В "Аптекарском огороде" украли самую "милую" табличку

В "Аптекарском огороде" похитили всеми любимую табличку



Неизвестные похитили самую популярную табличку из тропиков "Аптекарского огорода". Она предупреждала детей и взрослых, что в водоеме не стоит мыть и мочить руки: "В теплой водичке добрые пираньи ждут ваши ручки".

Такое сообщение посетители находили убедительным. В администрации сада призывают вернуть добрую табличку.

Ранее стало известно, что "Аптекарский огород" возобновит концерты в августе. При этом меры предосторожности в связи с коронавирусной инфекцией будут соблюдены: залы разрешат заполнять на 50 процентов.