Реконструкцию развязки МКАД с Осташковским шоссе планируют завершить в 2022 году

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе планируют завершить в третьем квартале 2022 года, сообщает департамент строительства Москвы.

На сегодняшний день генеральная подрядная организация работает над возведением опор путепроводов и съездов, устройством дождевой канализации, прокладкой слаботочных систем, говорится в сообщении. Также в нем уточняется, что на развязке необходимо построить и реконструировать 5 километров дорог, четыре искусственных сооружения и надземный пешеходный переход.

По окончании работ улучшится транспортная доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровского и Бабушкинского и городского округа Мытищи в Подмосковье, отмечает пресс-служба департамента.

Ранее сообщалось, что до конца этого года на Киевском направлении МЖД откроют 6 новых станций. Они будут относиться к будущей ветке МЦД-4.

