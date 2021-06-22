Реконструкцию развязки МКАД с Осташковским шоссе планируют завершить в 2022 году

16:47
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Реконструкцию развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе планируют завершить в третьем квартале 2022 года, сообщает департамент строительства Москвы.
На сегодняшний день генеральная подрядная организация работает над возведением опор путепроводов и съездов, устройством дождевой канализации, прокладкой слаботочных систем, говорится в сообщении. Также в нем уточняется, что на развязке необходимо построить и реконструировать 5 километров дорог, четыре искусственных сооружения и надземный пешеходный переход.
По окончании работ улучшится транспортная доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровского и Бабушкинского и городского округа Мытищи в Подмосковье, отмечает пресс-служба департамента.
Ранее сообщалось, что до конца этого года на Киевском направлении МЖД откроют 6 новых станций. Они будут относиться к будущей ветке МЦД-4.
Москвичей попросили заранее выбирать маршруты объезда из-за ремонта дорог в центре города
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