Памятник военным прокурорам и следователям открыли в Москве

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Памятник военным прокурорам и следователям времен Великой Отечественной войны открыли на территории главной военной прокуратуры в Москве в переулке Хользунова.

Автор скульптуры – художник Владимир Суровцев, создатель памятников Александру Твардовскому, Анне Ахматовой в Москве, Петру I и Лефорту в Лефортове и другим.

Монумент создан на добровольные пожертвования. В военных округах собрали более 10 миллионов рублей, откликнулись и потомки военных прокуроров, которые проживают в Италии, США, Германии, сообщается на сайте гепрокуратуры.

Речь после открытия монумента произнес главный военный прокурор Валерий Петров. По его словам, монумент символизирует "бессмертные героизм и силу духа военного поколения".

Ранее сообщалось, Сергей Собянин подписал распоряжение об установке памятников писателям Ивану Тургеневу и Александру Солженицыну, ученому Архипу Люльке.