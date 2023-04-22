Москвичи выберут названия для улиц и бульваров на территории бывшего Тушинского аэродрома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В проекте "Активный гражданин" стартовал второй этап голосования за выбор названий для улиц и бульваров на территории бывшего Тушинского аэродрома. Москвичам нужно выбрать по одному из трех самых популярных вариантов.

Одна из улиц располагается в жилом квартале, который строится на месте бывшего Тушинского аэродрома. На выбор москвичам предложили 3 варианта: "бульвар Технологий", "Небесный бульвар" и "Авиапарадный бульвар".

Еще одну улицу предлагают назвать Витражной, Закрыльной или в честь советской летчицы и Героя СССР Лидии Литвяк.

Варианты Пилотажная, Торпедная и Пропеллерная улица были предложены для Проектируемого проезда № 1061 и безымянного участка дороги между Проектируемыми проездами № 1061 и 1148.

Помимо этого, выбрать названия москвичи смогут и для других улиц. Проголосовать за понравившийся вариант можно на сайте проекта "Активный гражданин".

До этого участники проекта "Активный гражданин" путем голосования выбрали имя для овечки с "Городской фермы" на ВДНХ. Ее назвали Варварой. За такой вариант ответа проголосовали 66 тысяч человек.

