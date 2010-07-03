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12:31

"Весенняя неделя добра" пройдет в Москве

город

12:31

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Помощь малоимущим и бездомным, экологические акции, а также благотворительный забег состоятся в рамках ежегодной акции "Весенняя неделя добра" в столице. Запланировано 822 мероприятия и участие более 20 тысяч волонтеров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Акция пройдет с 25 апреля по 2 мая. Во второй день Весенней недели добра подведут итоги фестиваля социальной рекламы и коммуникации Lime. На конкурс поступило 600 заявок – они посвящены проблемам семьи и защиты детей, экологии, волонтерства, профилактике вредных привычек. Победители распишут стену Московского зоопарка.

Студенты вузов соберут корм для бездомных животных, проведут благотворительные концерты и экологические акции, встретятся со школьниками и расскажут, каково быть волонтером.

В Российском государственном социальном университете 27 апреля состоится матч по мини-футболу, участниками которого станут дети с синдромом Дауна.

В школах учащимся расскажут, что такое благотворительные фонды и некоммерческие организации, волонтерское движение.

Итоги Весенней недели добра будут подведены 2 мая на фестивале "Счастье здесь!" в Центральном деловом пространстве (улица Покровка, дом 47). Участников ждут спектакли, зоны для общения и обмена опытом.

город

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