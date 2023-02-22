Детский сад с бассейном построят в Зеленограде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На территории бывшей промзоны Центра информатики и электроники в районе Крюково в Зеленограде планируют возвести детский сад с бассейном на 250 мест. О согласовании проекта строительства сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

"Проектными решениями предусмотрено возведение трехэтажного дошкольного учреждения на 250 мест. Для детей сформируют групповые ячейки с раздевалкой, игровой, спальней, буфетом и туалетом", – цитируют Яковлеву на портале мэра и правительства Москвы.

В детском саду также оборудуют кабинеты для занятий физкультурой и музыкой. Возле бассейна для детей обустроят раздевалки, душевые, комнаты инструктора и дежурной медсестры.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольном учреждении создадут удобные пешеходные пути, а также обустроят специальные зоны отдыха с навесами и скамьями.

На уличной территории учреждения для детей создадут игровые и спортивные площадки. Также появится место для хранения колясок, санок и велосипедов.

До этого стало известно, что детский сад на 350 мест построят в районе Новые Ватутинки в поселении Десеновском в ТиНАО. Площадь трехэтажного объекта превысит 5,6 тысячи квадратных метров. В дошкольном образовательном учреждении организуют 14 групп.



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