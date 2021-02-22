В столичном Главархиве рассказали, какие документы доступны для горожан

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Главархиве Москвы открыты три читальных зала. В каждом из них материалы распределены по тематике, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего в ведомстве хранится порядка 20 миллионов дел. Это документы, которые затрагивают период с XVIII во XXI век. Также можно встретить материалы и за XVII век. Это официальные бумаги столичных учреждений, а также личные фонды внесших вклад в развитие страны горожан.

Для того, чтобы познакомиться с определенными документами в читальном зале необходимо записаться. При этом посетителю не обязательно иметь столичную регистрацию.

Для изучения документов организаций, предприятий, созданных до и после 1917 года, необходимо приехать в читальный зал на Профсоюзной улице, 80. Материалы из личных собраний доступны в отделении на Профсоюзной улице, 82, корпус 1. А на Международной улице, 10 строение 4 можно изучить кино-, фото- и аудиодокументы, архивные материалы по общественно-политической истории Москвы.

Также для посетителей в прошлом году открылся новый зал научно-справочной библиотеки, который позволяет посетителям самостоятельно находить необходимые материалы. Кроме того, подать заявку на выдачу материалов в читальных залах можно и онлайн.

Уточняется, что все читальные залы были реконструированы. В них увеличилось количество рабочих мест, установлены новая мебель и компьютеры.

Ранее в столичном Главархиве рассказали об истории строительства новых веток и участков Сокольнической, Калужско-Рижской и Филевской линий московского метро, которое было предпринято 64 года назад – 22 февраля 1957 года.

