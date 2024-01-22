Более 700 экзаменов провели для руководителей управляющих компаний в Москве за 8 лет

Фото: пресс-служба государственной жилищной инспекции города Москвы

Руководители управляющих компаний сдали порядка 710 экзаменов и более 5 тысяч квалификационных аттестатов за последние восемь лет для получения лицензии по управлению многоквартирными домами в столице. Об этом рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Москвы (Мосжилинспекции) Олег Кичиков.

По его словам, подтверждать свой уровень владения юридическими, техническими и практическими знаниями в сфере ЖКХ руководители управляющих компаний должны каждые пять лет. При этом он уточнил, что все полученные ими аттестаты будут действовать по всей России.

Кичиков рассказал, что заявление на допуск к экзамену можно направить дистанционно, а сама аттестация проводится по предварительной записи два раза в неделю – по средам и пятницам. Для руководителей управляющих компаний предоставляется тест в формате 100 вопросов, на которые нужно ответить в течение двух часов.

Пройти экзамен могут не только действующие руководители управляющих компаний, но и претенденты, которые планируют работать в этой сфере.

В прошлом году через портал госуслуг направили порядка 600 электронных заявлений на прохождение экзамена.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что благодаря использованию новых технологий в сфере ЖКХ столице удалось за последние 12 лет уменьшить объемы потребления газа и электроэнергии – с 30 миллиардов кубометров газа на 23 миллиарда.

При этом по части электроэнергии расход остался на том же уровне, что и был 12 лет назад, хотя число светильников наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки в Москве выросло в два раза, уточнил он.



Управляющие компании будут сдавать экзамены