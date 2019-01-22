Около 13 миллионов кубометров снега вывезли с улиц столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На снегосплавных пунктах Москвы утилизировали около 13 миллионов кубометров снега с начала зимы. Со столичных улиц снег направляют в 56 стационарных и 38 мобильных пунктов.

Всего в этом сезоне в городе выпало около 112 сантиметров осадков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Работы по очистке от снега объектов улично-дорожной сети, пешеходных зон, дворовых территорий, внутриквартальных проездов в Москве ведутся в непрерывном режиме", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Также он добавил, что очистка от снега двускатных кровель держится на особенно контролируется коммунальными службами.

Ранее Бирюков сообщил, что Московские энергетики готовы к работе в морозы. Он напомнил, что теплом жителей столицы обеспечивают Мосэнерго и МОЭК. На случай аномальных морозов у них имеются запасы резервного топлива, которые гораздо больше нормативов, предусмотренных на 1 февраля, пояснил заммэра.

Накануне в МОЭК заявили, что готовы к увеличению подачи тепла из-за морозов. В компании пообещали обеспечить всех потребителей теплом и горячей водой.