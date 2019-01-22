Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

22 января, 22:31

Около 13 миллионов кубометров снега вывезли с улиц столицы

город ЖКХ

22 января, 22:31

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На снегосплавных пунктах Москвы утилизировали около 13 миллионов кубометров снега с начала зимы. Со столичных улиц снег направляют в 56 стационарных и 38 мобильных пунктов.

Всего в этом сезоне в городе выпало около 112 сантиметров осадков, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Работы по очистке от снега объектов улично-дорожной сети, пешеходных зон, дворовых территорий, внутриквартальных проездов в Москве ведутся в непрерывном режиме", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Также он добавил, что очистка от снега двускатных кровель держится на особенно контролируется коммунальными службами.

Ранее Бирюков сообщил, что Московские энергетики готовы к работе в морозы. Он напомнил, что теплом жителей столицы обеспечивают Мосэнерго и МОЭК. На случай аномальных морозов у них имеются запасы резервного топлива, которые гораздо больше нормативов, предусмотренных на 1 февраля, пояснил заммэра.

Накануне в МОЭК заявили, что готовы к увеличению подачи тепла из-за морозов. В компании пообещали обеспечить всех потребителей теплом и горячей водой.

город ЖКХ

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика