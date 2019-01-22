Школа-студия МХАТ планирует реконструировать основное здание впервые за 30 лет

Школа-студия МХАТ планирует провести комплексную реконструкцию основного здания, сообщает пресс-служба министерства культуры России. Работы такого характера не проводились здесь более 30 лет.
Как рассказал ректор школы-студии Игорь Золотовицкий, есть острая необходимость в дополнительных площадях. Сейчас в здании учатся 254 студента. Он отметил, что по готовности проект реконструкции направят в Минкультуры, и выразил надежду на поддержку со стороны ведомства.
Министр культуры РФ Владимир Мединский в свою очередь сообщил, что за счет реконструкции можно будет немного увеличить площадь основного здания школы-студии и оптимизировать имеющееся пространство.
Школа-студия МХАТ основана в 1943 году. Сегодня в учебном заведении работает три факультета: актерский, сценографии и театральной технологии, а также продюсерский. Всего за 75 лет выпущено более трех тысяч человек.
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