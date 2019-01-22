Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

21:10

Школа-студия МХАТ планирует реконструировать основное здание впервые за 30 лет

город строительство культура

21:10

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Школа-студия МХАТ планирует провести комплексную реконструкцию основного здания, сообщает пресс-служба министерства культуры России. Работы такого характера не проводились здесь более 30 лет.

Как рассказал ректор школы-студии Игорь Золотовицкий, есть острая необходимость в дополнительных площадях. Сейчас в здании учатся 254 студента. Он отметил, что по готовности проект реконструкции направят в Минкультуры, и выразил надежду на поддержку со стороны ведомства.

Министр культуры РФ Владимир Мединский в свою очередь сообщил, что за счет реконструкции можно будет немного увеличить площадь основного здания школы-студии и оптимизировать имеющееся пространство.

Школа-студия МХАТ основана в 1943 году. Сегодня в учебном заведении работает три факультета: актерский, сценографии и театральной технологии, а также продюсерский. Всего за 75 лет выпущено более трех тысяч человек.

город строительство культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика