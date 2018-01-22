На оленьих, собачьих и конных упряжках можно прокатиться в парках Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Прокатиться на оленьих, собачьих и конных упряжках можно в столичных парках "Измайловский", "Сокольники", "Царицыно" после установления стабильного снежного покрова.
Оленей из Республики Коми привезли в "Царицыно", передает ТАСС. Северных оленей традиционно запрягают в тяжелые нарты, а для них нужен твердый, укатанный снежный наст, образовавшийся совсем недавно. Прогулки на упряжках проводят опытные каюры, которые полностью контролируют животных. Пассажиры должны соблюдать меры безопасности. К примеру, нельзя запрыгивать на нарты и спрыгивать с них до полной остановки. Не разрешается также катание маленьких детей без сопровождения взрослых. Всего для прогулок в парке есть два полутораметровых маршрута.
Хаски-парки доступны во всех трех парках. Здесь можно не только прокатиться на собачьей упряжке, но и узнать все о путешествиях, традициях и легендах северных народах, а также ближе познакомиться с собаками породы хаски. Познавательная программа подготовлена для детей, а прогулки в упряжке организуют для всех.
В "Измайлово" можно также прокатиться на конных упряжках. Здесь же дают уроки верховой езды, предлагают экскурсии в конюшню и рассказывают о правильном уходе за лошадьми. А в выходные и праздники в "Фили" и усадьбе "Воронцово" гости могут покататься на пони. Все эти услуги являются платными.
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