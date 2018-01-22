ТПУ "Савеловский" сможет пропускать 250 тысяч пассажиров в сутки

Фото: stroi.mos.ru

ТПУ "Савеловский" на базе станции "Нижняя Масловка" Большой кольцевой линии сможет пропускать более четверти миллиона человек в сутки. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, сообщает "Дни.ру".

"На базе станции "Нижняя Масловка" будет создан транспортно-пересадочный узел "Савеловский", который объединит пассажирские потоки Савеловского вокзала, включая пассажиров подмосковных электричек, маршрута Московских центральных диаметров, наземного общественного транспорта и двух линий метро, в том числе новую – Большую кольцевую", – сказал он.

По словам Хуснуллина, транспортную составляющую ТПУ завершат к концу этого года, ко времени запуска "Нижней Масловки". В часы пик ТПУ будет пропускать порядка 28 тысяч человек.

Участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена от "Нижней Масловки" до "Делового центра" улучшит доступность транспорта для сотрудников и гостей делового комплекса "Москва-Сити". Ежедневно его посещают порядка 300 тысяч человек.