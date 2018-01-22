ТПУ "Савеловский" сможет пропускать 250 тысяч пассажиров в сутки

Фото: stroi.mos.ru
ТПУ "Савеловский" на базе станции "Нижняя Масловка" Большой кольцевой линии сможет пропускать более четверти миллиона человек в сутки. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, сообщает "Дни.ру".
"На базе станции "Нижняя Масловка" будет создан транспортно-пересадочный узел "Савеловский", который объединит пассажирские потоки Савеловского вокзала, включая пассажиров подмосковных электричек, маршрута Московских центральных диаметров, наземного общественного транспорта и двух линий метро, в том числе новую – Большую кольцевую", – сказал он.
По словам Хуснуллина, транспортную составляющую ТПУ завершат к концу этого года, ко времени запуска "Нижней Масловки". В часы пик ТПУ будет пропускать порядка 28 тысяч человек.
Участок Большой кольцевой линии Московского метрополитена от "Нижней Масловки" до "Делового центра" улучшит доступность транспорта для сотрудников и гостей делового комплекса "Москва-Сити". Ежедневно его посещают порядка 300 тысяч человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: