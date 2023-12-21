Москва онлайн покажет работу елочных базаров



В столице открылись елочные базары. 22 декабря зрители Москвы онлайн смогут понаблюдать за работой одного из таких базаров в прямом эфире.

В ассортименте представлены ели, пихты, сосны и лапники. Деревья привезли из Пермского края, Башкирии и Кировской области, а также из Дании и Бельгии.

Смотрите прямую трансляцию 22 декабря в 11:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.