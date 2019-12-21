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Железнодорожный переезд около станции "Реутово" закроют с 23 декабря из-за появления нового путепровода. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

Новый путепровод позволит развести потоки автомобильного и железнодорожного транспорта. Закрытие проезда необходимо для обеспечения безопасности движения, поскольку он расположен на участке железной дороги с интенсивным движением поездов, в том числе скоростных.

Кроме того, новая развязка улучшит транспортную обстановку. У переезда больше не будут скапливаться автомобили.

Ранее сообщалось, что проект планировки линейного объекта улично-дорожной сети между улицей Добролюбова и Складочной улицей был одобрен на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.

Сейчас доступ к территории между Савеловским и Рижским направлениями железной дороги, а также Алексеевской соединительной веткой ограничен. Въезд-выезд автотранспорта доступен по двум негабаритным путепроводам.

