21 ноября, 18:09События
Москва онлайн покажет новогоднее оформление ГУМа
22 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире полюбоваться новогодним оформлением ГУМа и выставкой елей. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с посетителями, узнает, когда они планируют наряжать елку.
Выставка "Новогодние елки" проходит ежегодно. На ней можно увидеть нестандартно оформленные ели, а в их числе – зеленую красавицу от телеканала Москва 24.
Смотрите прямую трансляцию 22 ноября в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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