Москва онлайн покажет новогоднее оформление ГУМа



22 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире полюбоваться новогодним оформлением ГУМа и выставкой елей. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с посетителями, узнает, когда они планируют наряжать елку.

Выставка "Новогодние елки" проходит ежегодно. На ней можно увидеть нестандартно оформленные ели, а в их числе – зеленую красавицу от телеканала Москва 24.

Смотрите прямую трансляцию 22 ноября в 16:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.