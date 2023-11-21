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21 ноября, 15:47

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Москва онлайн покажет обзор Российского антикварного салона в Гостином Дворе


22 ноября зрители Москвы онлайн смогут увидеть обзор 49-го Российского антикварного салона, который откроется в Гостином Дворе. Корреспондент Лариса Соколова пообщается с организаторами и участниками.

Российский антикварный салон на протяжении 26 лет является крупнейшей ярмаркой антиквариата. Ежегодно на одной площадке собираются ведущие галереи с произведениями ювелирного искусства, картинами, антикварной мебелью и другими предметами старины.

Проект реализован при поддержке Минкультуры РФ и департамента культуры Москвы.

Смотрите прямую трансляцию 22 ноября в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городМосква онлайн
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