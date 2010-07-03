Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

10:29

Охране аэропортов разрешили использовать электрошокеры

город транспорт

Госдума разрешила сотрудникам служб транспортной безопасности использовать электрошокеры

Сотрудники служб транспортной безопасности получили право пользоваться электрошокерами. Применять спецсредство им разрешила Госдума, сообщает телеканал Москва 24.

Теперь за нарушение порядка в электричках, аэропортах и других транспортных объектах можно получить заряд электрошокера. Причем в экстренных случаях бить током можно даже без предупреждения.

При этом в законе нашлись и странные пункты. Например, депутаты запретили использовать шокеры против беременных женщин и инвалидов, но кроме случаев, когда они оказывают вооруженное сопротивление.

Кроме того, закон обязывает охранников стремиться к тому, чтобы причиняемый вред был минимальным, и оказывать первую помощь тем, кого пришлось ударить шокером.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Внуково и Домодедово рассматривают возможность установки системы для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Причем в последнем уже тестируют доступные на рынке системы по обнаружению беспилотников.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика