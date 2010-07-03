Охране аэропортов разрешили использовать электрошокеры

Госдума разрешила сотрудникам служб транспортной безопасности использовать электрошокеры

Сотрудники служб транспортной безопасности получили право пользоваться электрошокерами. Применять спецсредство им разрешила Госдума, сообщает телеканал Москва 24.

Теперь за нарушение порядка в электричках, аэропортах и других транспортных объектах можно получить заряд электрошокера. Причем в экстренных случаях бить током можно даже без предупреждения.

При этом в законе нашлись и странные пункты. Например, депутаты запретили использовать шокеры против беременных женщин и инвалидов, но кроме случаев, когда они оказывают вооруженное сопротивление.

Кроме того, закон обязывает охранников стремиться к тому, чтобы причиняемый вред был минимальным, и оказывать первую помощь тем, кого пришлось ударить шокером.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Внуково и Домодедово рассматривают возможность установки системы для защиты от беспилотных летательных аппаратов. Причем в последнем уже тестируют доступные на рынке системы по обнаружению беспилотников.