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05:59

Мосгордума побила 26-летний рекорд длительности заседания

город политика

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Заседание Мосгордумы в среду, 20 ноября достигло максимальной продолжительности за 26 лет существования парламента 12 декабря 1993 года. Обсуждение повестки продлилось более 10,5 часа. Столичный парламент седьмого созыва побил этот рекорд уже в третий раз, передает ТАСС.

На первом заседании 19 сентября вновь избранная дума рассматривала повестку в течение 8,5 часа, на втором заседании 30 октября – 9,5 часа. 20 ноября депутаты начали в 10:00 и завершили работу в 20:34, так как председатель Алексей Шапошников согласно регламенту продлил время заседания.

Это было вызвано тем, что депутаты не успели принять решение по проекту бюджета городского фонда обязательного медицинского страхования до 18:00. Также депутаты утвердили ряд льгот для электромобилей и парков развлечений, продление льгот для производителей противогололедных реагентов и другие вопросы.

30 октября Мосгордума в первом чтении приняла проект бюджета столицы на ближайшие три года. Доходы бюджета столицы в 2020 году достигнут 2 триллионов 798 миллиардов 726,5 миллиона рублей. В 2021 году они будут равны 3 триллионам 64 миллиардам 152 миллионам рублей, в 2022-м – 3 триллионам 356 миллиардам 190,9 миллиона рублей.

Мосгордума приняла в первом чтении проект бюджета столицы

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