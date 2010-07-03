Электрички перестанут ходить через платформу "Станколит" в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение электропоездов через платформу "Станколит" на северо-востоке Москвы будет отменено с 21 ноября.

В пресс-центре АО "Центральная ППК" попросили пассажиров пользоваться другими станциями, метро и автобусом номер 12. "Станколит" находится на перегоне между станциями "Москва-Бутырская" и "Москва-Рижская".

Станция относится к Алексеевской соединительной линии Московской железной дороги (МЖД). Ветка используется для транзитного движения поездов и соединяет некоторые радиальные направления.

Ранее стало известно, что два дополнительных пригородных поезда будут ежедневно отправляться в Москву со станций Подсолнечной (Солнечногорск) и Крюково (Зеленоград) с 8 декабря.