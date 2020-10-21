Акцию "День без турникетов" проведут в Москве с 22 по 24 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Участниками акции "День без турникетов", которая пройдет в Москве с 22 по 24 октября, станут 35 компаний.
По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, жителям и гостям столицы будут доступны 25 офлайн-площадок, а также 10 виртуальных экскурсий.
"Впервые к акции присоединятся "Музей Москвы", Музей истории Военно-морского флота, сенсорный музей "Прогулка в темноте", галерея "Ходынка", Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина, центр славянской письменности "Слово" на ВДНХ, Музей "Москва-Сити" и музей "Яндекса", – поделился Фурсин.
Все желающие смогут прогуляться в режиме онлайн по "Флакону", узнать больше о резидентах пространства, увидеть уникальную роботизированную руку и open-air кинотеатр.
Также дистанционное приключение подготовила и центральная библиотека имени Анны Ахматовой, где есть очки дополненной реальности и оборудование, позволяющее создавать видео.
Во время "Дня без турникетов" поклонники итальянской кухни смогут побывать в "Остерии Трио" и узнать секретный рецепт пиццы, а Музей чизкейка поделится рекомендациями по приготовлению десерта.
Среди офлайн-площадок программы – мастерская "Первая кузня", фермерское хозяйство Алексея Буркова, карамельная мануфактура, "Бункер-42", технопарк "Слава", Дизайн-фактория Art4You, Центральный Московский ипподром, смотровая Panorama 360 и другие интересные места.
Организаторы отмечают: все мероприятия проводят с соблюдением правил безопасности. Посетителей просят не забывать перчатки и маски, гостям измеряют температуру тела на входе. Максимальное количество участников в группе – не более 10 человек, ответственные будут следить за соблюдением соцдистанции. Кроме того, временно ограничена регистрация на участие для школьников и людей старше 65 лет.
Ранее стало известно, что акция "Ночь искусств" в 2020 году пройдет в онлайн-формате. Программу организуют на виртуальных платформах из-за сложившейся эпидемиологической обстановки.
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