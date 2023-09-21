Экскурсии от победителей проекта "Экскурсовод будущего" пройдут в парке "Яуза"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Экскурсии от победителей проекта "Экскурсовод будущего" состоятся в парке Яуза, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В экоцентре "Яуза" прошло десятидневное обучение активных старшеклассников из школ #СВАО. Студенты кафедры рекреационной географии и туризма географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова научили ребят создавать иммерсивные экскурсии", – говорится в сообщении.

В финале участники представили собственные экскурсии по территориям парка. Лучшие из них можно посетить 27 сентября:

"Яуза от древнейших времен до сегодняшнего дня" предлагает погулять по Ростокинскому акведуку и узнать об особенностях геоморфологии территории;

"Секреты флоры и фауны парка Яуза" – во время прогулки по скверу, прилегающему к Лазоревому проезду, гости узнают про особенности биогеографии;

"Легкие нашего города" – территория сквера вдоль улицы Северодвинская идеальна для изучения климатологии.

Мероприятия состоятся одновременно на разных территориях. Посетить экскурсию можно в возрасте от шести лет, дети до 11 лет смогут принять участие в экопрогулке в сопровождении взрослых.

Ранее Сергей Собянин поручил увеличить масштабы благоустройства городской среды. Особое внимание уделят работам в крупных парках города: музеях-заповедниках "Коломенское" и "Кузьминки-Люблино", парке "Сокольники" и Парке Горького.