Москва выделила почти 12 га земли по льготной ставке для создания производств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Инвесторы получили в аренду шесть земельных участков общей площадью почти 12 гектаров для возведения производственных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы со ссылкой на исполняющего обязанности заммэра столицы Владимира Ефимова.

Он уточнил, что благодаря этому в городе построят заводы по выпуску стройматериалов, косметики, кормов для животных и мясопереработке. Инвесторы получили участки в аренду по ставке один рубль в год. Инвестиции в проекты превысят 3,6 миллиарда рублей, уточнил Ефимов.

С марта прошлого года в Москве действует мера поддержки бизнесменов, позволяющая им получить землю в аренду за один рубль в год для расширения или создания производств. Ставка распространяется на весь срок действия договоров.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в общей сложности договоры аренды участков площадью почти 42 гектара по льготной ставке заключены с 19 компаниями. Шесть из них получили землю с начала этого года. Предприятия построят в поселении Марушкинском в ТиНАО, районах Южное Бутово, Свиблово, Капотня, Нагатино-Садовники, а также Молжаниновском.

В Москве появится около 8 тысяч новых рабочих мест благодаря 19 заключенным контрактам по льготной ставке, уточнил исполняющий обязанности руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. При этом с помощью реализации одобренных с начала года проектов будет создано около 700 рабочих мест, отметил он.

"Инвесторы вложат около 27 миллиардов рублей в строительство предприятий по производству кондитерских, макаронных, хлебобулочных и мясных изделий, строительных материалов, автокомплектующих, упаковки и другой продукции", – заключил Овчинский.

Ранее стало известно, что за семь месяцев 2023 года выпуск электрического оборудования в Москве вырос на 114,9% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Электрической промышленностью в столице занимается 130 заводов и более 17 тысяч граждан.

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