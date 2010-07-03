В Москве прошел праздник для детей с особенностями развития

Известные артисты и спортсмены открыли инклюзивный праздник на стадионе "Сокол"

Спортивный праздник для детей с особенностями интеллектуального развития и их родителей "Молодой атлет" прошел в столице, передает телеканал Москва 24.

На стадионе "Сокол" ребята общались, проходили квесты, учились танцевать и посещали спортивные мероприятия с известными спортсменами и артистами. Событие поддержали Эвелина Бледанс, Тимур Соловьев и Вера Душевина. Организаторы подготовили для посетителей полевую кухню.

Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер считает, что проводить подобные мероприятия важно. Таким детям нужна поддержка и помощь, подчеркнула она.

Слуцкер добавила, что программу "Молодой атлет" разработали ведущие специалисты. Они занимались с детьми с особенностями интеллектуального развития, помогая им адаптироваться к жизни. Президент отметила, что в программах Специальной Олимпиады России участвуют 270 тысяч человек по всей стране, среди которых и взрослые, и дети.

"Молодой атлет" – спортивно-игровая программа для детей 3–9 лет. Проект создан Специальной Олимпиадой России с целью всестороннего развития способностей и социальных привычек особенных детей.