Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи маршрута № 6 задерживаются в обоих направлениях, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

По данным ведомства, сбой произошел из-за того, что на Сходненской улице, 18А, на контактную сеть опустилась ветка дерева.

Пассажиров призвали быть внимательнее и слушать объявления водителей. На маршрут трамваев вышли компенсационные автобусы.

Ранее сообщалось, что в столице после ремонта путей начнут тише ездить трамваи. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, в городе заменят порядка 25 километров трамвайных путей на бесстыковые.

Кроме того, на некоторых участках их отделят от проезжей части разметкой, что позволит водителям трамваев быстрее и без существенных задержек из-за автомобилей передвигаться. Изменения произойдут до конца года.

