В павильонах "Здоровая Москва" теперь можно сделать УЗИ в любой день

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сделать УЗИ в павильонах "Здоровая Москва" теперь можно в любой день недели. Ультразвуковое исследование доступно ежедневно с 17:00 до 22:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
УЗИ позволяет диагностировать заболевания органов брюшной полости, забрюшинного пространства, почек, щитовидной железы и периферических лимфатических узлов.
По словам главы департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, с начала проекта такие исследования прошло более 35 тысяч москвичей.
Этим летом в городе работают 46 таких павильонов. Чтобы пройти обследование, не нужно предварительной записи и подготовки.
Любой желающий может бесплатно пройти обследования, предусмотренные первым этапом диспансеризации: ЭКГ, измерение артериального давления, проверка уровня холестерина и глюкозы, общий анализ крови, флюорография.
Также москвичи могут сделать расширенный анализ крови, в том числе на гормоны щитовидной железы, определить уровень креатинина и гликозилированного гемоглобина, пройти спирографию.
Ранее сообщалось, что обследование в мобильных цифровых кабинетах флюорографии в городских парках с начала лета прошли около 15 тысяч человек. Специалисты выявили более 350 подозрений на заболевания органов грудной клетки.
"Мосгорсправка": "Здоровая Москва"
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