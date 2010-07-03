В павильонах "Здоровая Москва" теперь можно сделать УЗИ в любой день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сделать УЗИ в павильонах "Здоровая Москва" теперь можно в любой день недели. Ультразвуковое исследование доступно ежедневно с 17:00 до 22:00, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

УЗИ позволяет диагностировать заболевания органов брюшной полости, забрюшинного пространства, почек, щитовидной железы и периферических лимфатических узлов.

По словам главы департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, с начала проекта такие исследования прошло более 35 тысяч москвичей.

Этим летом в городе работают 46 таких павильонов. Чтобы пройти обследование, не нужно предварительной записи и подготовки.

Любой желающий может бесплатно пройти обследования, предусмотренные первым этапом диспансеризации: ЭКГ, измерение артериального давления, проверка уровня холестерина и глюкозы, общий анализ крови, флюорография.

Также москвичи могут сделать расширенный анализ крови, в том числе на гормоны щитовидной железы, определить уровень креатинина и гликозилированного гемоглобина, пройти спирографию.

Ранее сообщалось, что обследование в мобильных цифровых кабинетах флюорографии в городских парках с начала лета прошли около 15 тысяч человек. Специалисты выявили более 350 подозрений на заболевания органов грудной клетки.