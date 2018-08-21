Бурый ушан и лесной нетопырь. Квесты о летучих мышах проведут в парках Москвы

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В шести столичных парках организуют семейные экологические квесты по защите и охране летучих мышей. Мероприятия пройдут с 23 по 30 августа и будут приурочены к Международной ночи летучих мышей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам организаторов, квесты помогут привлечь внимание москвичей к проблемам этих необычных представителей городской фауны. После 23 сентября, дня осеннего равноденствия, летучие мыши обычно начинают готовиться к зимовке и нуждаются в усиленной охране, пояснили специалисты. Однако порой летучих мышей незаслуженно считают опасными для жизни и здоровья человека.

Как рассказали в ГБУ "Мосприрода", в Европе ежегодно устраивают выставки, семинары и лекции о рукокрылых, которых в мире известно около 900 видов. В столице обитают шесть видов летучих мышей: ночница Брандта, бурый ушан, лесной нетопырь, водяная ночница, двухцветный кожан и рыжая вечерница. "Все они занесены в Красную книгу столицы как редкие и исчезающие виды, а потому требуют особого внимания", − подчеркнули в Мосприроде.

В парках "Кузьминки-Люблино" и "Измайлово", а также на территории Серебряного бора и в других столичных зонах отдыха проведут бесплатные квесты с загадками и викторинами. Принять участие в них могут все желающие. Под руководством специалистов Мосприроды им предстоит узнать много интересных фактов о летучих мышах и ответить на вопросы, например. "Сколько насекомых проглатывает летучая мышь за 60 минут?", "Почему рукокрылым удобнее спать головой вниз?", а также "Правда ли, что все летучие мыши − вампиры?". Победителям викторин и участникам в костюмах летучей мыши вручат памятные призы от Мосприроды.

"А если гости парков задержатся в них до наступления темноты, то смогут даже понаблюдать за этими необычными ночными существами", − добавили организаторы.

Москва впервые присоединилась к Международной ночи летучих мышей в 2017 году. Тогда посвященный им квест провели в Измайловском парке. В этом году география праздника расширилась.